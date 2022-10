Sonic Frontiers : un DLC "Monster Hunter" est déjà prévu, voici les images

Bien qu'il ne pas prévu avant le 8 novembre prochain, Sonic Frontiers prépare activement son arrivée dans le petit monde des open world et nous annonce un partenariat avec la licence Monster Hunter, toujours aussi populaire au Japon et désormais à l'international. Concrètement, cela se traduit par un DLC "Monster Hunter" qui proposera des bonus cosmétiques pour habiller Sonic comme un chasseur de grosses créatures féroces. Ce pack "Rathalos" permettra à notre hérisson bleu de porter un casque et une armure de protection, mais aussi d'installer un barbecue pour faire griller sa viande fraîchement abattue. Voici les images d'illustration.