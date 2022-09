Sonic Frontiers : SEGA a fait appel au groupe ONE OK ROCK pour le thème final

Particulièrement prolixe en ce moment, Sonic Frontiers continue de faire sa publicité autour du monde avec l'annonce aujourd'hui d'une collaboration musicale. SEGA a en effet fait appel au groupe de rock japonais, ONE OK ROCK, pour s'occuper du thème final du jeu, celui qui sera passé sans doute vers la fin du jeu, soit in-game pendant un combat de boss, soit pendant le défilement du générique. Pour l'heure, pas d'information à ce sujet, juste des spéculations. En revanche, ce qui est certain, c'est que le morceau créé par ONE OK ROCK se nomme "Vandalize" et il peut s'écouter via un extrait dans la vidéo partagée par SEGA. Histoire d'être raccord avec la sortie internationale, ONE OK ROCK a opté pour un chant en anglais et non en japonais comme ils ont l'habitude de le faire. Impliqué, le groupe a quand même fait une vidéo pour remercier SEGA de la confiance, tout en expliquant l'importance et la résonance de créer une musique pour SEGA, une franchise mondialement connue.La sortie de Sonic Frontiers est attendue pour le 8 novembre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.