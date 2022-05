SnowRunner : le jeu aussi sur PS5 et Xbox Series + 1ères infos sur la Saison 7

Sorti le 28 avril 2020, il y a déjà deux ans, SnowRunner continue sans relâche d'alimenter son contenu, si bien que nous sommes déjà à la Saison 7 qui va débarquer dès le 31 mai prochain. Baptisée "Compete & Conquer", cette nouvelle saison va permettre de découvrir une nouvelle map, estivale cette fois-ci, et qui prend place du côté de Burning Mill dans le Tennessee. C'est évidemment l'occasion de se confronter à de nouveaux défis, comme des épreuves contre-la-montre, mais aussi des compétitions entre amis. Bien entendu, on pourra compter sur l'ajout de nouveaux véhicules, tels que le Gor BY-4, un scout ultra-léger, et le Sprinter 43-19, un camion typique du Paris-Dakar conçu spécialement pour les conditions les plus extrêmes. De toutes les façons, cette Saison 7 permettra de profiter de bonus cosmétiques afin de personnaliser toujours plus ses véhicules.





Mais ce n'est pas tout, à la même date du 31 mai 2022 pour cette nouvelle saison, il y aura aussi l'arrivée des versions PS5 et Xbox Series X|S et qui permettra de profiter de graphismes en 4K, une plus grande profondeur de champ, des chargements rapides, du 60fps, comme l'indique le communiqué de presse. On a autrement des images en 4K à vous partager.