SnowRunner : le jeu est disponible sur consoles et PC, voici le trailer de lancement

Search and Recover", " Explore & Expand" et " Locate & Deliver")





Il est précisé que les extensions seront déployées tout au long de 2020, mais également en 2021.





la tundra pour retrouver l’épave perdue d’un bombardier de la Seconde Guerre Mondiale."Il est précisé que les extensions seront déployées tout au long de 2020, mais également en 2021.

SnowRunner est disponible depuis hier sur PC (Epic Games Store), Xbox One et PS4, ce qui explique pourquoi Focus Home Interactive a mis en ligne un trailer de lancement. On rappelle qu'un Season Pass est en vente sur les différents stores au prix de 24,99€, et qu'il garantit l'accès aux quatre prochaines phases (dont "promises par les développeurs. D'ailleurs, l'éditeur nous a fait parvenir un visuel détaillant le contenu de la première qui, manifestement, demandera aux joueurs d'affronter "