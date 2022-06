SnowRunner : la Saison 7 dispo, les versions next gen' aussi, nouveau trailer

Chose programmée, chose déployée : la Saison 7 de Snowrunner est désormais disponible, comme nous le fait savoir Focus Entertainment. Forcément, pour que ce jour soit béni des dieux, on a droit à un nouveau trailer, assez consistant, qui détaille le contenu de ces ajouts pendant plus de 3 minutes. Bien sûr, cette Saison 7 : Compete & Conquer est accessible d'emblée pour tous les détenteurs du Year 2 Pass et permet de profiter de l'ambiance estivale de cette nouvelle map de 4 km² à explorer, étant donné que tout se passera du côté de Burning Mill, situé dans le Tennessee. Il y aura aussi deux nouveaux véhicules, le Gor BY-4 (une voiture de reconnaissance super légère), et le Sprinter 43-19, qui est un camion au style Dakar conçu pour maintenir une vitesse élevée même dans les conditions les plus difficiles.Dans la foulée, Focus Entertainment nous rappelle que les versions PS5 et Xbox Series sont aussi disponibles, optimisées pour ces nouvelles machines avec un affichage 4K, un frame-rate à 60fps, des temps de chargement plus rapides, une plus grande profondeur de champ et d'autres options supplémentaires.