SnowRunner : un trailer rempli de citations de presse élogieuses

Deux mois après la sortie de SnowRunner, Focus Home Interactive tire un premier bilan du jeu, et il est sacrément positif à en croire les citations de presse élogieuses qui sont rassemblées dans cet "accolades trailer". En plus d'avoir séduit la critique, le jeu semble avoir conquis les joueurs puisque plus d'un million de copies ont trouvé preneur, et ce, malgré la crise du COVID-19 qui a impacté les ventes de versions physiques. Saber Interactive ne s'endort pas sur ses lauriers, et on apprend également qu'une nouvelle mise à jour, déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, permet aux joueurs de mettre la main sur un environnement appelé Rift. Ce dernier plongera les conducteurs de l'extrême dans la région russe de Taïmyr, une péninsule isolée au nord de la Sibérie centrale. Pour plus d'infos sur SnowRunner, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse