SnowRunner : un trailer rempli de citations de presse élogieuses

Sorti il y a quelques jours, SnowRunner semble avoir séduit la critique avec ses nombreuses qualités comme on peut le voir dans ce trailer rempli de citations de presse élogieuses. Suite de MudRunner, ce nouvel opus de la série nous met toujours dans la peau d'un chauffeur de poids lourd, mais dont l'objectif est désormais d'effectuer diverses livraisons, ou même d'aller secourir des véhicules en péril. L'action se déroule toujours sur des terrains inhospitaliers, et pour se jouer de la boue et de la neige, les meilleurs alliés des joueurs seront une transmission intégrale, des différentiels autobloquants, et bien sûr un solide treuil. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse