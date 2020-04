SnowRunner : le jeu prendra bien en charge les mods, voici un trailer

Saber Interactive et Focus Home Interactive annoncent que SnowRunner prendra bel et bien en charge les mods, et ce, dès le jour de sa sortie. Dans un premier temps, ils seront limités à des véhicules créés entre des groupes de moddeurs reconnus et les développeurs de Saber Interactive, mais à terme, l'exercice deviendra plus ouvert. Chacun devrait ainsi pouvoir créer ses propres maps et les missions qui vont avec.

Dans le trailer qui accompagne le communiqué, on peut apercevoir un petit aperçu des possibilités qui seront offertes pour modifier l'intérieur des véhicules. Cette annonce n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où les développeurs de Saber Interactive ont toujours été bienveillants dans ce domaine, MudRunner offrant actuellement plus de 5 000 mods. Rappelons que SnowRunner sortira le 28 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One.