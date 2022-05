Sniper Elite 5 : un trailer de lancement qui enchaîne les Kill Cams

Après des mois de présentation et d'un campagne promotionnelle bien huilée, Sniper Elite 5 est enfin disponible sur PC et consoles, avec cet avantage d'être disponible day one sur le Xbox Game Pass. L'occasion donc de retrouver ce bon vieux Karl Fairburne, toujours aussi motivé à buter du soldat nazi qui occupent salement la France. Dans ce cinquième épisode, on retrouve tous les ingrédients de la série, avec des tirs à réaliser à distance et avec le plus grand soin possible, mais il y a nettement plus de variété dans le gameplay. Infiltration plus poussée, combats au corps-à-corps et même combats aux armes lourdes, ce Sniper Elite 5 se veut plus grand public que les opus précédents ? Est-ce véritablement une bonne idée ? On vous donnera notre retour dès lors que notre test sera publié, c'est-à-dire très prochainement. En attendant, place au trailer de lancement, avec masse de kill-cams et de perforations d'organes.