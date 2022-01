Sniper Elite 5 : présentation du mode "Invasion" à la Deathloop et nouveau trailer

courant 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et et Xbox One, sachant que le jeu sera disponible au lancement sur le Xbox Game Pass.





Révélé le lendemain des Game Awards 2021, Sniper Elite 5 revient sur le devant de la scène le temps d'un nouveau trailer fort sympathique certes, mais qui ne dévoile pas grand-chose de bien croustillant. Heureusement, le studio Rebellion avait prévu de nous donner du biscuit sur le site officiel qui s'est donc mis à jour il y a quelques jours, afin de nous présenter le mode "Invasion". L'intitulé en dit déjà beaucoup : ce mode permettra à un deuxième joueur d'intégrer la campagne du premier dans la peau d'un soldat de l'Axe, avec pour mission de l'éliminer et ainsi repartir avec des récompenses. Cela évidemment rappelle le récent Deathloop qui avait intégré cette mécanique dans sa structure. Mais que les joueurs se rassurent, cette intrusion dans Sniper Elite 5 peut être désactivée dans les options afin de garder l'expérience solo dans sa totalité. Cela dit, si un deuxième joueur s'introduit dans la campagne, le premier est bien évidemment avertit de l'intrusion, ce qui l'obligera à redoubler de méfiance pour ne pas se faire sniper bêtement.La sortie de Sniper Elite 5 est programmée pour