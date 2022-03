Sniper Elite 5 : un nouveau trailer et une date de sortie définitive

16 joueurs via différents modes.

Des nouvelles de Sniper Elite 5 viennent de nous parvenir du front : le jeu de shoot à distance du studio Rebellion débarquera sur PC et consoles le 26 mai prochain, avec en guise une édition physique qui sera assurée par Just for Games, et qui a d'ailleurs précisé qu'une édition Deluxe est également prévue. Ce dernier permettra d'obtenir tout le contenu de la précommande mais aussi le Season Pass, soit la possibilité d'accéder à une campagne en deux parties après la sortie du jeu, avec des armes et des skins exclusives. On rappelle au passage que le jeu proposera une campagne solo, jouable en coopération avec un autre joueur en ligne. D'autres modes ont été développés pour ce jeu en duo, comme le mode "Invasion" qui consiste à s'introduire dans la campagne d'un autre joueur et de jouer le rôle d'un tireur d'élite de l'Axe. Quant au mode multi, il sera jouable jusqu'à

Le Season Pass est livré équipé de :