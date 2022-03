Sniper Elite 5 : un nouveau trailer qui enchaîne les perforations d'organes, c'est gore

Etant donné que Sniper Elite 5 est attendu pour la fin mai 2022, on a encore un peu de temps pour continuer à profiter de la campagne promotionnelle du jeu, et donc de nouveaux trailers. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, avec une nouvelle vidéo qui est clairement là pour faire plaisir aux fans de la série, et risque de rendre les autres curieux du concept. Baptisée "Marksman", elle met en avant les fameux bullet time pendant lesquels il est possible de perforer les organes des soldats nazi en vue rayons X. Cela dit, même si Karl Fairburne reste ultra efficace à distance, sachez qu'il est capable aussi d'abattre ses ennemis au corps-à-corps en leur plantant des couteaux dans les parties sensibles. Nul besoin de vous préciser que le jeu sera jouable en solo, mais aussi en coop' avec un 2ème joueur capable de faire du drop in et drop out et même de parasiter la campagne solo de son partenaire. Un mode de jeu qui risque de séduire les streameurs lorsque Sniper Elite 5 sera disponible le 26 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.