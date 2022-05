Sniper Elite 5 : un nouveau trailer en 4K, il y a de la kill cam et des organes perforés

Les mois avancent et la sortie de Sniper Elite 5 approche vite. A la fin du mois, les amateurs d'exécutions sales avec vision X-ray vont pouvoir retrouver Karl Fairburne, obligé de repartir en guerre contre les Nazis. L'occasion pour le studio Rebellion de nous proposer une nouvelle bande annonce du jeu, au format 4K, histoire de bien profiter de ces mises à mort où il est possible de voir les organes de ses ennemis se faire exploser, soit par une balle, soit par un coup de couteau bien placé. Les développeurs savent à quel point cette feature est appréciée des fans de la série et n'hésitent pas à la mettre en avant. Si cette vidéo nous montre que les combats au corps-à-corps et l'utilisation d'armes plus classiques seront d'actualité, le jeu n'oublie pas son concept de base, à savoir prendre le temps de tuer ses ennemis de loin. D'ailleurs, le système a été amélioré pour un rendu plus réaliste, avec l'obligation de devoir gérer la gravité, le vent et la fréquence cardiaque pour être sûr d'abattre sa cible correctement. En plus du mode solo, Sniper Elite 5 proposera également un mode multi, jouable jusqu'à 16 personnes en simultané, sachant qu'un mode coop' sera aussi de la partie. La sortie de Sniper Elite 5 est attendue pour le 26 mai prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et et Xbox One.