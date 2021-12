Sniper Elite 5 : un trailer qui nous emmène en France, tous les détails sur le gameplay

Contrairement à beaucoup d'autres studios, Rebellion n'était pas aux Game Awards 2021, et le studio a préféré attendre que le soufflé retombe pour annoncer l'existence de Sniper Elite 5. Son reveal n'est d'ailleurs pas une grande surprise puisque Rebellion avait déjà évoqué le jeu auparavant, mais cette fois-ci, c'est officiel. Karl Fairburne fait donc son grand retour, lui qui snipe les Nazis comme personne, et cette fois-ci, c'est en France qu'il va exercer ses meilleurs tirs. Sur le site officiel qui abrite pas mal d'informations sur le jeu, on apprend que les maps françaises seront les plus grandes jamais réalisées dans un Sniper Elite, sachant qu'il sera possible d'inviter un ami pour jouer en coopération. Il sera d'ailleurs possible de partager ses munitions et objets, de donner des ordres et se soigner mutuellement. Ce Sniper Elite 5 offrira également des options de customisation pour faire évoluer chaque partie de ses armes, et ainsi profiter de son propre style de jeu.Les amoureux du X-ray kill cam seront ravis d'apprendre que le système a été encore amélioté avec une approche encore plus réaliste, dévoilant la puissance destructrice de chaque tir, les dégâts causés sur les os et le reste du corps humain. Enfin, sachez qu'avant chaque tir, il va falloir gérer la gravité, le vent et la fréquence cardiaque pour être sûr d'abattre sa cible correctement. Mais Sniper Elite 5 proposera également des phases plus rapprochées, avec des attaques furtives au corps-à-corps et la possibilité de cacher les corps pour ne pas se faire repérer. Le trailer nous permet aussi de constater que Karl Fairburne va aussi pouvoir sortir le bazooka pour aller faire sauter des chars dans des séquences qui s'annoncent plus spectaculaires. Et pour terminer, le jeu proposera aussi un mode multijoueur, accessible jusqu'à 16 personnes pouvant s'affronter, tandis que ceux qui préfèrent la coop' peuvent créer une équipe de 4 pour affronter des vagues d'ennemis.Un beau programme donc pour ce Sniper Elite 5 qui arrivera courant 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et et Xbox One, sachant que le jeu sera disponible au lancement sur le Xbox Game Pass. Vous savez tout !