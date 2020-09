Skull and Bones : Ubisoft annonce une nouvelle vision pour le jeu

Dévoilé au public lors de l'E3 2017, Skull & Bones est rapidement devenu une Arlésienne du jeu vidéo, avec des apparitions sporadiques lors de conférences, et un avenir qui est resté très flou pendant longtemps. On apprenait d'ailleurs en juin dernier que le titre de pirates ne figurait pas au planning des sorties d'Ubisoft sur l'année fiscale 2020-2021, ce qui veut dire que le jeu n'arrivera pas avant avril 2021 au mieux. Aujourd'hui, on a enfin droit à de premières informations officielles partagées par Elisabeth Pellen, creative director, via le blog de l'éditeur. On y apprend que Skull & Bones vient de repartir en production, avec une toute nouvelle vision. Mieux, on nous promet qu'Ubisoft Singapour compte faire vivre le jeu pour de nombreuses années après sa sortie.

Pour autant, Skull & Bones ne sera pas présent lors de l'Ubisoft forward de ce soir, ce qui nous laisse penser que la route va encore être longue pour les équipes de développement. Selon l'article, le projet aurait tellement pris d'ampleur depuis ses débuts, qu'il était impossible de se conformer au calendrier initialement établi. On apprend que plusieurs questions cruciales ont occupé les équipes pendant de longs mois, comme "Comment moderniser le fantasme du pirate ? Comment peut-on garantir une expérience plus immersive et viscérale ? Comment s'assurer que le joueur vivra des moments mémorables en jeu ? ". Pour répondre à ces préoccupations, l'équipe de Singapour a donc dû faire venir du sang neuf, dont Elisabeth Pellen, puisque cette dernière a intégré l'équipe il y a deux ans.

Alors que le développement avance désormais à toute vapeur, Ubisoft Singapour s'appuie sur d'autres entités de l'éditeur français, dont celles de Paris, Kiev, Berlin ou encore Chengdu afin de pouvoir enfin boucler le projet. Rappelons que Skull & Bones mettra le joueur dans la peau d'un jeune pirate parti à la recherche de la fortune sur l'Océan Indien en 1721.