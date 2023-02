Sherlock Holmes The Awakened : la Guerre en Ukraine repousse la sortie du jeu, les développeurs font une vidéo

On le savait depuis 10 jours que la sortie de Sherlock Holmes The Awakened allait être repoussée, sans de nouvelle date de sortie néanmoins. Les développeurs de Frogwares reviennent avec une vidéo dans laquelle ils expriment leur tristesse de repousser le jeu à une période qui n'est pas encore très claire. Ils nous annoncent en effet que le jeu arrivera entre fin mars et début avril si tout se passe pour le mieux, puisque la guerre en Ukraine a considérablement ralenti la production. Ils nous expliquent que si le développement depuis avril 2022 a toujours été difficile en raison du conflit, les cinq derniers mois à partir d'octobre 2022 ont été extrêmement difficiles pour l'équipe. Dans la vidéo publiée par l'équipe de Frogwares, on peut voir la situation actuelle à Kiev, mais aussi leur quotidien dans leur studio et quelques images inédites de gameplay. On leur envoie de bonnes ondes pour la suite de leur travail.