Sherlock Holmes The Awakened : le gameplay à nouveau détaillé, l'ambiance est lugubre

Il devait arriver pour ce mois de février 2023, mais Sherlock Holmes : The Awakened va connaître un retard de calendrier. Dans une nouvelle vidéo de gameplay publiée par le studio Frogwares, on apprend que le développement a pris du retard en raison de la guerre qui sévit en Ukraine, la firme étant basée à Kiev. Afin de rassurer les joueurs, les développeurs nous donnent néanmoins des détails sur les mécaniques de jeu de ce Sherlock Holmes à l'ambiance bien lugubre, aussi parce qu'il y aura un côté lovecraftien dans cette histoire inédite. Une démo jouable a d'ailleurs été mise à disposition en parallèle du Steam Next Fest, ce qui permettra d'avoir un aperçu de ce qui nous attend prochainement. Si le jeu se joue à la troisième personne et qu'il y aura pas mal d'exploration, on pourra aussi s'attendre à de nombreuses mécaniques d'investigation, avec des séquences horrifiques promises par le studio. La nouvelle date de sortie n'a pas été communiquée, mais une chose est sûre, Sherlock Holmes : The Awakened est toujours prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.