Sherlock Holmes The Awakened : du gameplay pour le remake, il y a une bonne dose de surnaturel

Annoncé l'été dernier, le remake de Sherlock Holmes : The Awakened (Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés chez nous) s'offre une vidéo de gameplay via IGN. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le célèbre détective aura affaire au mythe de Cthulhu et devra enquêter sur d'étranges disparitions ayant eu lieu aux Etats-Unis et en Europe. Réputé pour son esprit rationnel, l'inspecteur sera confronté cette fois-ci à une entité surnaturelle qui l'emmènera au bord de la folie.



Grâce à l'Unreal Engine, les développeurs ukrainiens de Frogwares annoncent avoir donné une seconde vie aux différents endroits visités par Sherlock Holmes tels que la fameuse Baker Street à Londres, l'institut psychiatrique lugubre en Suisse, ou bien encore les dangereux marécages de la Louisiane. En termes de contenu, le jeu prétend étoffer l'histoire de la version originelle (2006), avec notamment des nouvelle quêtes annexes. Enfin, côté gameplay, le studio a pensé à introduire des nouvelles mécaniques, dont celle de la folie.



La sortie du remake de Sherlock Holmes : The Awakened est programmée pour février 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.