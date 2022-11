Sherlock Holmes The Awakened : une vidéo en 4K qui fait le tour du jeu, il y a du gameplay dedans

Sergey

Oganesyan, responsable de la publication, revient sur ce que nous savions déjà, à savoir que ce remake de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés (2006) confrontera le célèbre détective et son binôme le docteur John Watson à des phénomènes paranormaux relatifs au mythe de Cthulhu. Du coup, en plus des habituelles mécaniques de déduction, la folie viendra parasiter l'enquête de Sherlock Holmes qui devra tout faire pour conserver son esprit rationnel.Dans la même vidéo, Sergey Oganesyan précise que le développement de Sherlock Holmes : The Awakened est entrée dans sa dernière ligne droite et qu'une quinzaine d'heures de jeu devraient être nécessaires pour atteindre la fin de l'aventure. À noter que compte tenu du contexte actuel en Ukraine, les développeurs ne sont pas en mesure de garantir une sortie du jeu en février ou mars 2023 comme annoncé jusqu'à présent. Le pays devant faire face à d'incessantes frappes russes et aux conséquences infrastructurelles qui en découlent, on peut facilement comprendre que la priorité est ailleurs.Sherlock Holmes : The Awakened est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.