Shenmue III : le troisième DLC du jeu tient sa date de sortie, premières images

Les fanatiques de Yu Suzuki vont être aux anges aujourd'hui, puisque Deep Silver vient d'annoncer que le troisième DLC de Shenmue III tenait enfin sa date de sortie. On découvre même quelques images de ce contenu inédit. Intitulé "Big Merry Cruise", cet add-on débarquera donc le 17 mars prochain afin d'embarquer les joueurs et le héros à bord d'un gros bateau de croisière. À bord de ce navire amarré dans le port de Niaowu, les joueurs vont pouvoir s'adonner à de nouveaux jeux, tandis que quelques missions inédites seront également proposées. Mieux, on pourra même faire évoluer le look de Ryo via de nouvelles tenues qu'on obtiendra en effectuant les diverses mini-quêtes disponibles à bord. Big Merry Cruise est disponible individuellement au prix de 3.99€ sur le PlayStore, l'Epic Games Store, et fait bien entendu partie du Season Pass du jeu.