SEGA fête les 35 ans de Sonic the Hedgehog, des surprises à venir ?

Aujourd'hui, en ce vendredi 16 janvier 2026, Sonic fête son 35ème anniversaire, et SEGA a tenu à le faire savoir au monde entier. C'est en effet en 1991 qu'un hérisson bleu bondissait pour la première fois sur les écrans et allait marquer l’histoire du jeu vidéo. Trente-cinq ans plus tard, Sonic the Hedgehog reste l’une des franchises les plus emblématiques de l’industrie du jeu vidéo. Pour fêter cet anniversaire, SEGA entend célébrer autant l’héritage que l’avenir de son personnage vedette, qui a su traverser trois décennies en s’adaptant aux évolutions des consoles, des formats et des publics, alors pas toujours avec réussite, mais toujours avec passion, c'est certain.

Pour lancer les festivités, l’éditeur japonais a dévoilé une bande-annonce d’anniversaire qui retrace certains des moments marquants de Sonic, tout en annonçant un calendrier riche et varié pour 2026. Le programme inclut du contenu numérique retraçant l’évolution du personnage, des rencontres et rassemblements communautaires, des partenariats commerciaux exclusifs avec objets en édition limitée, des expositions éphémères ou « pop-up », des concerts commémoratifs et un podcast narratif inédit. Il faut dire que depuis ses débuts, Sonic n’a cessé de se réinventer : nouveaux personnages, mondes élargis, adaptations cinématographiques à succès, séries animées, musique et produits dérivés ont permis au hérisson de dépasser le simple statut de jeu vidéo pour devenir un véritable phénomène culturel. La stratégie de SEGA consiste aujourd’hui à capitaliser sur cette longévité tout en rassemblant une communauté mondiale, fidèle mais exigeante. Les fans peuvent s’attendre à découvrir un mélange de nostalgie assumée et d’innovations au fil de l’année 2026.


le vendredi 16 janvier 2026
