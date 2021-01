Santa Monica Studios : les créateurs de God of War sont sur une nouvelle licence, premiers détails

Si on attend Santa Monica Studios pour God of War Ragnarok, officiellement toujours prévu pour 2021 (si tout va bien) et sans doute à la fois sur PS5 et PS4, on apprend de manière totalement publique que le studio californien est à l'ouvrage sur un nouveau projet. "Un jeu non annoncé", tel est l'intitulé de l'offre d'emploi balancée sur Twitter, sans pression, sachant qu'il s'agit en plus de l'un des postes les plus prestigieux dans le développement d'un jeu, à savoir "Art Director". Pour l'heure, on ne sait pas grand-chose de ce titre, mais cela va permettre au studio de passer enfin à autre chose, puisque la société n'a fait que travailler sur les aventures de Kratos depuis le début de son existence. Toutefois, sachez que ce n'est pas la première fois que l'envie de passer à une autre licence se manifeste au sein de Santa Monica Studios, puisqu'on se rappelle qu'un projet a été avorté en 2013, avec bon nombre d'employés qui avaient été remerciés. Il s'agissait de Darkside, un jeu d'action futuriste pourtant prometteur et dont les images avaient fuité en 2017.





🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥



We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!



If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) 19 janvier 2021

Cela dit, nous sommes au courant que le studio a changé de stratégie en interne, avec un plan stratégique multi-phase pour pouvoir mettre en place plusieurs projets en même temps. C'était en 2018 sur ResetEra et il est évident que le futur du studio s'annonce plus radieux que jamais depuis le succès critique et commercial du "reboot" de GOD OF WAR.