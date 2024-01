Sand Land : nouveau trailer et date de sortie et collector pour l'adaptation du manga court d'Akira Toriyama

Sortez vos agendas et votre Stabylo, c'est le 26 avril 2024 que Sand Land arrivera sur PC et consoles. Bandai Namco Entertainment vient en effet d'officialiser la nouvelle avec un communiqué, qui en profite pour partager un nouveau trailer (en VOST-Fr) et nous avertir d'une édition collector est également attendue. Pour les personnes qui ne connaissent pas Sand Land, sachez qu'il s'agit d'un manga-court signé Akira Toriyama (Dragon Ball) sorti en 2000 et qui fait donc son retour cette année à travers une nouvelle réédition manga, un animé et un jeu vidéo. Les ambitions sont donc grandes pour faire à nouveau connaître cette oeuvre, qui n'avait guère dépassé les frontières des initiés et des fans les plus hardcores de Toriyama. Le jeu vidéo quant à lui nous proposera un jeu en monde semi-ouvert, reprenant la trame de l'histoire principale. On se retrouvera aux commandes de Belzebuth, ce petit démon rose, grand amateur d'engins en tous genres, lui permettant de se déplacer plus rapidement dans le désert, mais aussi combattre les ennemis qui veulent sa peau.On apprend aussi qu'une édition collector est prévue, avec steelbook, figurine et bonus in-game pour donner envie de succomber.

Édition Standard

Jeu de base

Édition Deluxe

Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d’autocollants Beelzebub

Édition Collector

Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d’autocollants Beelzebub

Figurine Beelzebub exclusive du jeu

Ensemble de cartes postales

Steelbook

Bonus de précommande