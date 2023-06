Sand Land : 1er gameplay du manga court d'Akira Toriyama; le style graphique est archi validé !

Teasé comme un projet en décembre dernier, avec quelques éléments visuels qui donnaient déjà envie, SAND LAND a été plus qu'officialisé ce soir lors du Summer Game Fest 2023. L'idée derrière le projet SAND LAND, c'est d'en faire une expérience transmédia, impliquant plusieurs partenaires comme Sunrise Studio (studio appartenant à Bandai Namco Filmworks), Kamikazedouga Co. Ltd et ANIMA Inc. Quant au jeu vidéo, il est développé par ILCA Inc, qui travaille du coup en collaboration avec Akira Toriyama, l'auteur derrière ce manga court sorti en 2000. Prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, SAND LAND va nous permettre de revivre le périple du Prince des Démons Beelzébub, du shérif Lao et du démon Thief alors que ces derniers partent à la recherche de la Fontaine Mirage, une source d’eau légendaire cachée dans le désert. A l'image des personnages imaginés par Toriyama-san, Beelzébub possède une force surhumaine, mais dispose aussi de compétences télépathiques, tout en gardant un cœur pur d'enfant.

Visuellement, le jeu fait mouche, avec ce côté cartoon qui est parfaitement retranscrit, n'hésitant pas à appuyer sur les contours noirs qu'on trouve dans les mangas. Le jeu semble lorgner du côté du monde ouvert, avec la possibilité de piloter de nombreux véhicules issus du manga (sachant qu'on pourra aussi les customiser au fil de l'aventure), mais aussi pas mal de combats via les pouvoirs de notre démon-enfant. Aucune date de sortie n'a été évoquée, mais Bandai Namco Entertainment nous invite à rester connectés.