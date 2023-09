Sand Land raconte son histoire en vidéo, l'esprit Akira Toriyama est là

Le Tokyo Game Show 2023 est une belle occasion pour Sand Land de donner de ses nouvelles, lui qui va faire connaître ce manga court signé Akira Toriyama, sorti au début des années 2000. Cette fois-ci, pas d'explications sur les mécaniques de gameplay, mais un Story Trailer qui expose les enjeux, présente les personnages et développe la trame narrative. Cette bande annonce permet aussi d'apprécier le style visuel, très manga dans son approche, avec ce côté cel-shadé bien prononcé et qui permet au titre de jouir de graphismes séduisants. Reste plus qu'à être convaincu par le gameplay et son monde visiblement ouvert. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais on sait que Sand Land arrivera sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.