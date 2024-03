Sand Land : découverte de Forest Land, un territoire créé spécialement pour le jeu vidéo

explorer une partie de la carte aux côtés de Beelzébub, Rao et Thief, voilà qu'on nous fait découvrir Forest Land, un territoire inconnu des amateurs du manga court de Toriyama ; et pour cause, il a été créé spécialement pour le jeu vidéo. Ce sera donc l'occasion de découvrir autre chose que des dunes dans un désert brûlant, mais aussi une nation où la nature a repris ses droits et où les hommes s'y sont installés. D'ailleurs, les lieux sont

La disparition d'Akira Toriyama est encore dans tous les esprits, mais pour Bandai Namco Entertainment, il faut continuer à communiquer sur Sand Land, puisque sa sortie est attendue pour le mois prochain. Quelques jours seulement après avoir déployé une démo jouable et ainsigouvernés par une armée menée par un certain Muniel, un dictateur féroce malgré ses traits enfantins. Il est déterminé à sauver son pays en mettant la main sur une réserve d'Aquanium, une ressource puissante mais dangereuse. Beelzébub et ses amis vont devoir contre-carrer ses plans et combattre son armée et ses généraux.

La sortie de Sand Land est attendue pour le 26 avril 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC.