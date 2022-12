SAND LAND Project : le manga court d'Akira Toriyama enfin adapté en jeu vidéo, première vidéo

Bandai Namco Entertainment et les adaptations de manga / animé en jeu vidéo, c'est une grande passion. Si l'éditeur est focalisé sur la sortie de One Piece Odyssey toujours prévue pour le 12 janvier 2023, l'éditeur japonais nous fait savoir qu'une collaboration avec Akira Toriyama est en cours de production. Sand Land, son manga court sorti en 2000, va être transposé en plusieurs mediums. On peut donc s'attendre à un jeu vidéo, mais aussi un animé qui devrait permettre à Beelzebub de voir le jour autrement que dans des pages fixes. Sur le site officiel de Bandai Namco , il est précisé que ce projet va nous permettre de faire connaisance avec "le monde, les personnages et véhicules de SAND LAND", l'une des dernières oeuvres originales du papa de Dragon Ball. Manga sorti il y a plus de 20 ans, Sand Land reste un projet peu connu et qui n'a pas eu la résonance méritée. Toutefois, avec les problèmes climatiques que connaît notre monde aujourd'hui, le manga va sans doute avoir un résonnance différente. On rappelle que Sand Land raconte l'histoire de Beelzebub, le prince des démons, qui va essayer de trouer un lac fantôme quelque part dans le désert, à une période de pénurie d'eau, faisant souffrir l'humanité. Notre diablotin sera accompagné de Rao, un shérif d'une petite ville, et ensemble, il forment une équipe prêt à défier tous les dangers. Voici d'ailleurs les deux premières vidéos révélées à quelques jours d'intervalle, la première étant sortie en parallèle des Game Awards, ce qui a noyé son annonce.