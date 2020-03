Samurai Shodown : une date pour Sogetsu Kazama, un trailer et des images en prime

Les inconditionnels de Samurai Shodown pourront profiter de Sogetsu Kazama à partir du 1er avril. C'est en effet ce qu'annonce SNK, en précisant que personnage coûtera 5,99€ pièce et qu'il est bien évidemment inclus dans le Season Pass #2 (19,99€). On profite de l'occasion pour rappeler que celui qui a fait ses premiers pas dans la série avec Samurai Shodown IV, avait déjà fait l'objet d'une fuite fin 2019 ; son arrivée est donc tout sauf une surprise. Ninja dans l'âme, Sogetsu Kazama est pratique pour maintenir l'adversaire à distance, aussi bien au sol que dans les airs.Disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Stadia, Samurai Shodown sortira ce printemps sur PC via l'Epic Games Store.