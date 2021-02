Samurai Shodown : la BO en double vinyle marbré, c'est de toute beauté !

Sorti en juin 2019, le reboot/remake de Samurai Shodown a su marquer les esprits, avec un retour au source en termes de gameplay. Mais le titre de SNK s'est aussi fait remarquer par sa bande originale, reprenant de vieux thèmes des premiers épisodes, remixés pour l'occasion. Celles et ceux qui connaissent la série savent que les musiques mélangent instruments japonais traditionnels et sonorités modernes pour un résultat souvent incroyable. D'ailleurs, pour ce Samurai Spirit de 2019, le légendaire duo HIDExHIDE a participé à l'élaboration de la musique, du thème de chaque personnage jusqu'à chanson-thème Revive the Soul. Aussi, pour rendre hommage à chacun des morceaux, SNK, Wayô Records et Just For Games viennent d'annoncer un nouveau double vinyle marbré, c'est-à-dire couleur rouge-sang pour être en osmose avec le jeu. Il s'agit de vinyles rouges transparents de 180g qui seront enveloppés dans un gatefold reprenant les illustrations du jeu. La sortie est attendue pour le 28 février prochain et il est déjà possible de précommander l'objet en question sur le shop de Just For Games.









Tracklist de Samurai Showdown :

A1. Oneself (Opening)

A2. Way of the Overlord (Haohmaru)

A3. Waltz of Nature (Nakoruru)

A4. The Crow (Yashamaru Kurama)

A5. Hazy Moon (Ukyo Tachibana)





B1. The Sixteen Challengers pt. 1 (Character Select 1)

B2. Seafarer’s Paradise (Darli Dagger)

B3. San-San (Wu-Ruixiang)

B4. Fin of Invincibility (Galford)

B5. Divine Punishment (Hanzo Hattori)





C1. Zagashira (Kyoshiro Senryo)

C2. Indigenous No. 2 (Tam Tam)

C3. French Lady (Charlotte)

C4. Onibayashi (Genjuro Kibagami)

C5. Pulsation (Shiki)





D1. Bamboo Grove Village (Jubei Yagyu)

D2. Way of the Crook (Earthquake)

D3. Iki (Yoshitora Tokugawa)

D4. Revive the Soul (End Credits)