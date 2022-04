Saints Row : le reboot veut être le roi de la customisation outrancière, la preuve en images et en vidéos

Hier, pendant que la plupart des Français regardaient le débat de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, Deep Silver diffusaient une présentation consacrée aux nombreuses options de personnalisation dont pourront profiter les futurs possesseurs de Saints Row. "Les possibilités qui s'offrent à vous pour la personnalisation de votre expérience de jeu dans Saints Row n'ont de limite que votre imagination, nous explique-t-on. Le joueur peut #ÊtreSonPropreBoss. Soyez vous-même, soyez quelqu'un d'autre, soyez un grand malade. Faites ce qui vous chante." L'éditeur ajoute : "Mais tout ne tourne pas qu'autour de vous (enfin, un peu quand même) : vous pouvez personnaliser vos armes, vos véhicules, vos recrues, votre QG et l'emplacement de vos entreprises illégales alors que vous atteignez les sommets à la tête de votre empire criminel, explorez Santo Ileso et gâchez la vie des factions adverses tout en touchant un bon petit pactole."



On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que le reboot de Saints Row débarquera le 23 août prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, alors qu'il devait à l'origine sortir le 25 février dernier. A l'époque, les développeurs de Volition s'étaient justifiés en affirmant que s'ils avaient décidé de maintenir la date initiale, le jeu n'aurait pas répondu aux attentes des fans. Oui, tout le contraire d'eFootball 2022.