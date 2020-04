Saints Row The Third Remastered : un trailer pour annoncer le jeu, toujours dans l'excès

Saints Row The Third Remastered sortira le 22 mai 2020 sur PC (sur l'Epic Games Store, visiblement), PlayStation 4 et Xbox One au prix de 39,99 dollars.



Sperasoft, un gros studio basé aux USA, en Pologne et en Russie à qui l'on doit du support sur moult hits comme Assassin's Creed Origins/Odyssey, Mortal Kombat 11, Rainbow Six Siege et de nombreux autres. Le travail réalisé portera notamment sur la lumière, la colorimétrie, la distance d'affichage ou le remplissage des environnements, sans oublier une résolution rehaussée (mais qui reste encore à définir) et un framerate à 60FPS.Saints Row The Third Remastered sortira le 22 mai 2020 sur PC (sur l'Epic Games Store, visiblement), PlayStation 4 et Xbox One au prix de 39,99 dollars.La saga de gangster devrait d'ailleurs annoncer cette année un tout nouvel opus inédit : cette refonte est donc un bon moyen de remettre la marque sur les rails, en plus des différents portages déjà opérés sur Nintendo Switch.

On en parlait pas plus tard que ce matin : Saints Row The Third allait vraisemblablement revenir sous une édition Remastered et la voici désormais officialisée par Deep Silver qui vient de lâcher une date, un prix et un trailer complètement déjanté. Une annonce en bonne et due forme, donc, sur laquelle nous vous proposons de vous pencher de suite.Ainsi, le GTA-like de Volition originellement sorti en 2011 sera là porté par