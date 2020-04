Saints Row The Third Remastered : un portage du jeu de gangsters repéré chez l'ESRB

Déjà survenu sur Nintendo Switch par le biais d'un simple portage, le délirant Saints Row The Third pourrait bien faire un second retour cette fois-ci au travers d'une édition vraiment retravaillée : l'ESRB, l'organisme de classification nord-américain, vient tout juste de lister un certain Saints Row The Third Remastered sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Comme chacun le sait, il s'agit là d'une preuve assez officielle de son existence, qui reste encore à déclarer du côté de Deep Silver : a priori, le jeu devrait donc s'offrir un lifting sur ordinateurs et consoles actuelles, ce qui serait, entre nous, loin d'être négligeable.Un autre jeu de gangsters s'est également vu lister du côté de la plateforme de ratification sud-coréenne cette fois-ci : il s'agit de Mafia II qui reviendrait donc sous la forme d'une "Definitive Edition" . On ne dit pas non.