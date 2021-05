Saints Row The Third Remastered : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, du 4K 60fps au programme

Disponible depuis l'année dernière sur Xbox One, PS4 et PC, Saints Row The Third : Remastered sortira le 25 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. C'est en effet ce que Deep Silver fait savoir par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que ceux qui possèdent déjà le jeu sur les machines actuelles pourront en profiter gratuitement via une mise à jour gratuite. " Visuellement, le moteur du jeu est plus performant que jamais, améliorant la lumière, les textures, ainsi que d’autres effets visuels grâce à la puissance de ces nouvelles consoles", nous explique-t-on.



Bien évidemment, on nous promet du 4K 60fps sur Xbox Series X et PS5, tandis que la Xbox Series S offrira le choix entre deux options : u n mode "Performance" pour profiter du jeu en 1080p 60fps, ou bien un mode "Graphismes" pour jouer en 4K 30fps. Par ailleurs, les possesseurs de PS5 pourront voir leur DualSense s'illuminer en violet, couleur fétiche des Saints s'il fallait le préciser.



Enfin, n'oublions pas de souligner que Saints Row The Third : Remastered débarquera sur PC (GOG, Steam) dès le 22 mai, soit trois jours avant les consoles next-gen.