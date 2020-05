Saints Row The Third Remastered : un trailer de lancement bien brute, toujours plus

Sorti il y a neuf ans déjà, Saints Row The Third n'a pas encore dit son dernier mot et s'offre une version "Remastered" concoctée par Sperasoft : des effets de lumière revus, de la 4L et des textures retravaillées pour un fun resté intact, voici le programme annoncé par Deep Silver en attendant la mise en lumière d'un Saints Row 5 qui ne devrait plus tarder. C'était aussi l'occasion de balancer un trailer de lancement bien délirant et franchement représentatif de l'aventure qui vous attend dès aujourd'hui pour une quarantaine d'euros sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : d'ailleurs, notre test du jeu est sorti hier soir et il piquera peut-être votre curiosité. Allez donc le lire , chenapans !