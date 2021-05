Saints Row The Third Remastered : le jeu dispo sur Xbox Series X et PS5, voici le trailer de lancement

u





Dernier détail d'importance : ceux qui possèdent déjà le jeu sur Xbox One et PS4 peuvent profiter de tout ça via une mise à jour gratuite. Bon à savoir.



un mode "Performance" pour profiter du jeu en 1080p 60fps, et un mode "Graphismes" pour jouer en 4K 30fps. A noter qu'en prime, la DualSense s'illumine en violet.

Saints Row The Third : Remastered est disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5. D'ailleurs, Deep Silver a pensé à nous faire parvenir le trailer de lancement qui permet de rappeler que cette version tire profit des capacités des consoles next-gen. Précisons que s'il est possible de jouer en 4K 60fps sur PS5 et Xbox Series X, la Xbox Series S, pour sa part, propose deux options d'affichage :