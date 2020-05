Saints Row 5 : le jeu ne devrait pas débarquer avant 2021, voire 2022

C'est un fait ( et c'est officiel ) : Saints Row 5, ou quelque soit son nom, est bel et bien en développement chez Volition. THQ Nordic l'avait affirmé en 2019, qualifiant même le jeu de "génial" et promettant une mise en lumière cette année . Il faut dire qu'après avoir porté quelques-uns de ses opus sur Nintendo Switch et carrément proposé un véritable remaster de Saints Row The Third (qui débarquera le 22 mai à l'heure où nous écrivons ces lignes), la saga folle de Volition est bien remise sur rails : seulement voilà, quand sortira ce nouvel épisode d'ores et déjà attendu ?À en croire un communiqué d'Embracer Group, la maison mère de THQ Nordic regroupant également Deep Silver ou Koch Media, aucun triple AAA de ses différentes firmes n'est à prévoir avant... la prochaine année fiscale. Si l'on ne sait pas quand est prévu Saints Row 5, celui-ci devrait donc débarquer, au minimum, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, voire tout simplement après selon l'avancée du développement. Un coup dur pour certains fans qui s'attendaient encore à voir le jeu débarquer en fin d'année : soyez patients et, en attendant, nous vous donnons rendez-vous vendredi pour notre test de Saints Row The Third Remastered.