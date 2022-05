Roland-Garros eSeries : le Français Anteo s'est fait battre par Fozzy le britannique en finale

Alors que le monde du tennis s'apprête à regarder l'affrontement entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart de finale de Roland Garros ce mardi 31 mai 2022 (exclusivement sur Amazon Prime Video d'ailleurs), du côté des Roland-Garros eSeries, c'est finalement le britannique William Foster (Fozzy) qui a remporté le tournoi face au Français Anass Benghazi (Anteo) assez facilement il faut bien l'admettre. Avec un score assez net de 10-5 / 10-4 / 9-11 / 10-3, Fozzy repart avec la somme de 3 500€ et d'une grosse coupe, tandis que Anteo doit se contenter de 1 500€. Evidemment, Fozzy sera là l'an prochain pour remettre son titre en jeu dans l’enceinte du Court Philippe-Chatrier. Pour rappel, il s'agissait de la 5ème édition des Roland-Garros eSeries, avec pas moins de 238 000 participants lors des qualifications, avec des représentants de cinq pays (Grande-Bretagne, France, Colombie, Allemagne et Iran). Voici un rapide débrief en vidéo pour celles et ceux qui ont loupé la finale sur Twitch.