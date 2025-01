Rise of the Ronin : il est annoncé sur PC, mais c'est KOEI Tecmo qui va le gérer et non Sony

au Japon en 1863 où, après trois siècles de règne du shogunat Tokugawa, l’arrivée soudaine des navires noirs occidentaux plonge le pays dans la confusion.

On va donc se retrouver dans la peau d'un rônin qui va devoir faire de nombreux choix politiques comme assassiner ou protéger des figures politiques telles qe Ryoma Sakamoto, chef du parti anti-shogunat, et tout cela aura des conséquences sur leur destinés mais également sur les multiples fins disponibles.



Enfin, sachez que pour cette version PC, c'est KOEI Tecmo qui reprend la main sur l'édition et la communication du jeu, et non Sony PlayStation.





Résolution 8k

DirectX 12 Ultimate

Compatibilité avec les moniteurs ultra-larges et super-ultra-larges

120 images par seconde

Ray tracing

Audio 3D

Commandes clavier et souris personnalisables

AMD Fidelity FX Super Resolution

NVIDIA DLSS et Reflex

Menu de l'interface avec possibilité de cliquer avec la souris

Technologie graphique Intel XeSS

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on apprenne son arrivée sur PC, mais c'est aujourd'hui officiel : Rise of the Ronin sera disponible sur Steam à compter du 11 mars 2025, soit un an quasi pile poil après sa sortie sur PS5. Bien sûr, cette version va débarquer avec toutes les options possibles et inimaginables, à commencer par la résolution 8K, l’affichage en 120fps, la compatibilité avec les écran ultra wide (21:9), les technologies NVIDIA DLSS et Reflex, et enfin, l’audio 3D, pour les gens qui ont évidemment le matériel qui va bien. En plus de ces détails techniques, un nouveau trailer a été publié, afin de nous rappeler que cette histoire se déroule