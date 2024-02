Rise of the Ronin : un making of pour comprendre la création et les références

le 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5.





Quelques jours après avoir eu droit à son grand coup de projecteur lors du State of Play du 31 janvier 2024, Rise of the Ronin fait un retour médiatique inattendu via une nouvelle grosse vidéo, d'une durée de près de 10 minutes. L'occasion pour les développeurs de Team Ninja de nous révéler quelles ont été leurs intentions avec ce titre. On apprend qu'il s'agit du "projet le plus important et ambitieux" du studio japonais, mais aussi de son éditeur KOEI Tecmo, habitué à nous délivrer des titres très balisés dans leur structure. En optant pour un monde ouvert, mais aussi un jeu doté d'une histoire importante se déroulant à l'ère du Bakumatsu. Rise of the Ronin reste malgré tout un jeu taillé pour plaire à l'international, et ce n'est pas un hasard si la partie musicale a été confiée à Inon Zur, qui a travaillé sur des grands jeux tels que la série Fallout, SoulCalibur V, Dragon's Dogma, la série des Syberia de Microids ou bien encore Dragon Age. Il apportera une mélodie plus occidentale aux instruments japonais et asiatiques.La sortie de Rise of the Ronin est attendue pour