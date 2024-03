Rise of the Ronin : l'exclu PS5 nous raconte son histoire en vidéo

Sony Interactive Entertainment et la Team Ninja préparent l'arrivée de Rise of the Ronin sur PS5. Alors que certains médias ont pu donner leurs impressions en mode preview, les autres continuent de poncer l'open world du jeu, puisque le jeu a été envoyé à la presse depuis plusieurs jours maintenant. Dans la foulée, une nouvelle vidéo retraçant l'histoire a été publiée. On rappelle que Rise of the Ronin nous permettra de suivre un époque un peu particulière du Japon féodal, la période “Bakumatsu”, ce moment où le Shogunat prend fin et que le pays tente de s'ouvrir au monde par le commerce, tout en démarrant un révolution industrielle Mais tout le Japon ne voit pas l'arrivée des Occidentaux du même oeil et c'est donc une période de conflits qui va s'ouvrir. C'est d'ailleurs ce qui est mis en exergue dans cette vidéo "Trailer de l'Histoire". La sortie de Rise of the Ronin est attendue pour le 22 mars 2024, le même jour que Dragon's Dogma 2 et Princess Peach Showtime.