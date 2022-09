Rise of the Ronin : le Ghost of Tsushima de Team Ninja sera une exclu PS5, 1er trailer

Même si les jeux de samouraïs existent depuis perpette, Ghost of Tsushima a redéfini le genre, il faut bien l'admettre. Avec son monde enchanteur, son open world truffé de quêtes et d'activités, ses balades à cheval, ses combats au sabre hyper classes et son personnage principal qui ne demandait qu'à s'émanciper, le jeu de Sucker Punch a sû relancer l'intérêt autour de ces ronins en perdition. C'est à partir de ce postulat que Team Ninja a décidé de mettre sur pied ce Rise of the Ninja, révélé pour la première fois lors du State of Play en amont du Tokyo Game Show 2022. En moins de deux minutes que dure le reveal trailer, on comprend les ambitions de cet open world qui va situer son histoire en 1863, en plein Japon féodal, durant la période du Bakumatsu, où l'odeur du chaos est de plus en plus palpable. Entre les maladies, l'opression des dirigeants, les clans pro et anti Shogun et l'influence occidentale, on est au bord de la guerre civile. On va se retrouver du coup aux commandes d'un ronin qui maîtrise l'art de l'assassinat sous toutes ses formes. En plus des katanas qui servent à trancher des têtes bien nettes, on pourra compter aussi sur des armes à feu, la différence entre ce Rise of the Ronin et un Ghost of Tsushima. Koei Tecmo et Team Ninja révèlent qu'il s'agit du projet le plus ambitieux du studio, que cela fait 7 ans que le projet a démarré (pas le développement cependant) et qu'il s'agira d'une exclusivité PS5 à venir pour 2024. Si tout va bien...