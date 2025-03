Rise of the Ronin : la version PC est dispo, trailer de lancement et bonus techniques révélés

Résolution 8K

Après une grosse année d'exclusivité totale sur PS5, Rise of the Ronin peut enfin débarquer sur PC et ce, depuis le 11 mars 2025. Une bonne nouvelle que KOEI Tecmo partage sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué, puisque c'est l'éditeur japonais qui reprend la main sur la communication après avoir laissé Sony Interactive Entertainment gérer le marketing pour la version PS5. C'est donc l'occasion de nous offrir un nouveau trailer, celui de lancement, de repréciser les caratéristiques techniques de cette édition "PC Master Race" comportant une résolution 8K, la compatibilité avec les moniteurs ultra wides et super ultra wides, le framerate à 120fps, du Ray Tracing partout et la technologie graphique Intel XeSS embarquée.