Resident Evil Village moins flippant que Resident Evil 7 ? Capcom a écouté la communauté

Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda, a confié avoir tenu compte des retours de la communauté depuis Resident Evil 7. Selon lui, les joueurs n'ont pas supporté cette angoisse permanente (accentuée par la vue subjective) qui régnait chez les Baker ; d'où la volonté des développeurs de rééquilibrer les choses afin de ménager les cardiaques.



"Quand nous créons un nouveau Resident Evil, notre but n'est pas forcément qu'il soit plus effrayant que le précédent, mais plutôt de trouver un juste milieu afin que l'expérience soit aussi effrayante qu'amusante, a-t-il confié. D'après certains retours que nous avons eus, [Resident Evil 7] était trop flippant. Dans un sens, c'était le but ; nous l'avons donc pris comme un compliment. Mais d'un autre côté, notre objectif est de développer un jeu dans lequel chacun de nous puisse se sentir à l'aise. Du coup, nous avons ajusté la courbe de tension de manière à ce que les joueurs n'aient pas peur en permanence."







Contrairement à Resident Evil 7 qui se déroulait dans un lieu confiné, Resident Evil Village permettra de mieux reprendre son souffle à travers des environnements plus ouverts. "Les joueurs ne sauront pas ce qui se cache derrière les arbres, a toutefois assuré Kanda-san. Nous nous sommes également aperçus qu'à force d'être confrontés à des situations stressantes, les joueurs deviennent en quelque sort immunisés contre la flippe. Ces moments de quiétude agissent comme un tampon pour faire en sorte que les gens restent sensibles à l'horreur. Les fameuses save rooms de Resident Evil en sont un parfait exemple. Les joueurs peuvent en profiter pour reprendre le souffle parce qu'ils savent qu'ils sont en lieu sûr." On est curieux de voir le résultat.



Pour mémoire, la sortie de Resident Evil Village est fixée au 7 mai sur consoles, PC et Stadia.





Dans le cadre d'une interview accordée à Axiom Gaming , le producteur de