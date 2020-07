Resident Evil Village : le plein de nouvelles rumeurs, ça parle de VR et de boss fight

Tout comme AestheticGamer – qui croit savoir qu’un nouveau trailer de Resident Evil Village sera dévoilé durant le mois d’août – Biohazard Declassified est réputé pour sa fiabilité quand il s’agit du survival horror de Capcom. Du coup, lorsqu’il affirme avoir obtenu des nouvelles informations sur le jeu, on tend forcément l’oreille. Prudent, le site prévient que rien n’est encore gravé dans le marbre, et que compte tenu que ces révélations proviennent de tests menés dans le cadre du programme Ambassador, il n’est pas impossible que les développeurs procèdent à des changements d’ici à la sortie du jeu en 2021.



Tout d’abord, nous avons droit à des détails supplémentaires sur les créatures de la démo. « Les ennemis présents dans cette zone sont très pâles, leur peau est quasiment pourrie, et ils ont des tatouages sur leur front et leurs mains. Certains portent une armure, mais contrairement à celle d’un chevalier classique, elles sont destructibles. » Manifestement, durant toute la session, la source de Biohazard Declassified n’a jamais croisé de monstre capable de se transformer en loup-garou.







Pour en revenir aux ennemis présents dans la démo, « ils parlent un langage étranger et déformé. Quelques-uns sont armés de dagues, d’épées, de haches, voire de lances. Il y en a qui ne portent aucune arme. Ils sont capables de sauter, d’attraper et de mordre comme les zombies de Resident Evil 3, et vous devez matraquer le bouton pour subir le moins de dégâts possible. Au lieu de vous mordre, certains opposants vous projetteront au sol. Celui avec l’épée disposait d’une attaque spéciale qui pouvait décapiter Ethan. »



Contrairement aux autres tests qui prenaient place dans le fameux Village situé à quelques encablures du château, cette nouvelle version d’essai se déroulerait à l’intérieur de celui-ci. « Si la plupart des pièces étaient éclairées, certaines chambres étaient plongées dans l’obscurité, peut-on lire. Le personnage se trouvait à l’un des étages supérieurs du château, et le but était de trouver une clé afin d’ouvrir la grosse porte située en bas des escaliers. » Dans la démo, un boss fight attendait les joueurs. Un passage qui fait écho à l’espèce de sorcière mentionnée dans les rumeurs précédentes.







« Une fois la porte ouverte, la dame en noir nommée Olga apparaissait et lâchait une nuée d’insectes. Tant que ceux-ci n’avaient pas détecté la présence d’Ethan, il n’était pas nécessaire de les affronter. Dès qu’ils le repéraient, elle se mettait à rire. Dans ce boss fight, le joueur pouvait se saisir d’une torche pour effrayer les insectes et tirer sur Olga. Après l’avoir touchée quelques fois, elle se transformera en une sorte d’araignée avec de longues pattes, et lâchera encore plus d’insectes. On devinera toujours son apparence humaine, mais elle sera nue et recouverte d’une crasse noire. Une fois vaincue, elle se désagrège, et derrière son squelette et la substance noire apparaît un item. » A noter que malgré la mort de leur maîtresse, les insectes continuaient d’attaquer le joueur dans certaines pièces du château.



Du côté de l’arsenal, cet aperçu de Resident Evil Village comprenait une arme de poing, un fusil à pompe, ainsi qu’un couteau inusable. Le joueur pouvait également se saisir d’armes blanches telles qu’une hache, mais elles se brisaient au bout de quelques attaques. Pour ce qui est de l’inventaire, il s’agissait du même que celui dévoilé par les développeurs de Capcom. Casser des vases et des caisses permettait de récupérer des items, ce qui n’était pas le cas des monstres vaincus. Aucune devise à signaler non plus. La vieille dame aperçue dans le trailer du State of Play serait, visiblement, une marchande ayant pas mal d’objets à vendre et de rumeurs à partager. Un personnage obscur qui n’est pas sans rappeler le vendeur de Resident Evil 4.





Toujours d’après la source de Biohazard Declassified, un certain nombre d’éléments manquaient dans cette preview, ce qui démontre que le développement de Resident Evil Village est loin d’être terminé. Par exemple, certains dialogues (comme ceux d’Olga) n’étaient pas encore implémentés. D’une durée de 30 minutes, la session a eu lieu sur PS4 Pro et pouvait être bouclée deux fois. Capcom a également demandé aux participants de répondre à une enquête, histoire d’avoir un maximum de retours sur ce nouveau contact. Par ailleurs, la maison aurait bien l’intention de déployer un nouveau trailer le mois prochain. D’après les développeurs, le scénario deviendra plus clair, le retour d’un personnage sera officialisé, et les fans doivent s’attendre à un nouveau twist.

Enfin, Resident Evil Village sera jouable en réalité virtuelle, mais Capcom attend que Sony Interactive Entertainment soit prêt pour annoncer la chose de manière formelle. On rappelle que le jeu est attendu sur PC, Xbox Series X et PS5.