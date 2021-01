Resident Evil Village : Capcom a dévoilé la date de sortie, c'est pour très bientôt ! Des infos et des vidéos

Capcom avait promis du biscuit et il n'a pas déçu. Comme prévu depuis plusieurs jours, un événement a bien eu lieu hier soir jeudi 21 janvier 2021 autour du prochain Resident Evil 8, sous-titré Village, et qui n'est autre que la suite direct du Resident Evil 7 sorti en janvier 2017, soit il y a déjà 4 ans. L'une des informations majeurs de ce Resident Evil Showcase fut évidemment la date de sortie qui a été communiquée. C'est donc le 7 mai prochain que l'on pourra se rendre dans ce château mystérieux, aussi bien sur PC, PS4, Xbox One que PS5 et Xbox Series X|S. Capcom compte bien profiter des deux générations de consoles pour vendre un maximum de copies, sachant que celles et ceux qui achèteront la version old gen' pourront profiter d'une mise à niveau next gen' totalement gratuite., aussi bien sur PlayStation que sur Xbox, on se rappelle bien entendu de la fonction pratique du Smart Delivery.Capcom en a profité autrement pour nous dévoiler un nouveau trailer pour ce Resident Evil Village, le troisième et qui permet de retrouver Ethan Winters dans une ambiance aussi sordide que la précédente. C'est l'occasion aussi de faire un peu plus connaissance avec Lady Dimitrescu, la bourgeoise au grand chapeau, souvent accompagnées de ses trois filles habillées en noir et assoiffées de sang, capable d'ailleurs de se métamorphoser en essaims insectoïdes. On apprend par ailleurs l'existence d'une Mère Miranda, de cérémonies occultes, que le château abrite des cachots où se balade des créatures étranges et agressives, qu'il y aura de la sorcellerie, des statues qui pleurent du sang ; bref, tous les ingrédients pour que ce survival horror nous glace le sang comme il faut.

Capcom a profité de ce Resident Evil Showcase pour annoncer la présence d'un mode multijoueur, qui semble tenir à coeur aux équipes internes. Cette expérience de jeu à plusieurs possède un nom spécifique, Resident Evil Re:Verse, et propose un rendu visuel différent, puisqu'il arbore un aspect cel-shadé avec des contours bien prononcés. Dans ce multi, on pourra incarner tous les personnages iconiques de la saga Resident Evil et on pourra se castagner de 4 à 6 joueurs dans des lieux eux aussi emblématiques de la licence.