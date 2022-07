Resident Evil Village Gold Edition : un trailer consacré au mode "Mercenaires", ça ne plaisante pas

Resident Evil Village : Gold Edition refait surface à travers une vidéo et des images inédites consacrées au mode "Mercenaires". L'occasion pour Capcom de rappeler que ce dernier accueillera trois nouvelles têtes, à savoir Chris Redfield, Lady Dimitrescu et Karl Heisenberg. Grâce à sa stature impressionnante, Lady Dimitrescu surplombera ses adversaires, ce qui lui permettra de mieux les lacérer avec ses griffes aiguisées. À noter que chacune de ses attaques nourrira une jauge d'Extase qui, une fois pleine, servira à déclencher des actions spéciales comme l'invocation de ses filles.Chris Redfield bénéficiera lui aussi d'une jauge de Rage. Grâce à elle, il sera en mesure d'augmenter sa vitesse de déplacement, les dégâts infligés par son coup de poing de forain et ses armes à feu, ainsi que la vitesse de rechargement et la cadence de tir. Enfin, Karl Heisenberg pourra compter sur son marteau géant et sa maîtrise de l'électricité pour faire mal à ses assaillants. En plus de ces trois protagonistes, le mode "Mercenaires" sera enrichi de deux niveaux supplémentaires : Village sanglant et Rivière sanglante.Pour mémoire, ces nouveautés pensées pour le mode "Mercenaires" font partie de l'extension Winters qui comprendra d'autres ajouts tels que la possibilité de (re)faire l'aventure avec une vue à la troisième personne. Mais l'élément le plus intéressant reste la présence du chapitre "Les ombres de Rose" qui se dérouler après les événements de la campagne principale et se focalise sur la fille d'Ethan et de Mia. Resident Evil Village : Gold Edition sortira le 28 juin prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC, sachant que le pack Winters sera aussi proposé séparément.