Resident Evil Village : une statuette collector de 90 cm de Lady Dimitrescu, il va falloir sortir le chéquier

Disponible depuis le 7 mai 2021, Resident Evil Village aura droit à une Gold Edition le 28 octobre prochain comme l'a annoncé Capcom lors de son showcase diffusé en juin. Le principal intérêt de cette version, en plus d'intégrer une vue à la troisième personne, c'est la présence du DLC "Les ombres de Rose" consacré à la fille d'Ethan et de Mia Winters, et qui se déroulera après les événements de l'aventure principale. Mais si l'on vous parle de Resident Evil Village aujourd'hui, c'est surtout pour évoquer la statuette collector à l'effigie Lady Dimitrescu signée PureArts D'une hauteur de 88,9 cm (échelle 1/4), elle sera tirée à 666 exemplaires et n'arrivera pas avant le troisième trimestre 2023. Sculpté dans du polyrésine, l'objet dispose par ailleurs d'un chapeau que l'on peut enlever, et est livré avec deux mains amovibles - l'une tenant une cigarette, l'autre munie des fameuses longues griffes. Et bien évidemment, le personnage est vêtu de sa fameuse robe sur laquelle on peut apercevoir un certain nombre de détails. Enfin, sachez que pour s'offrir la pièce, il faudra dépenser pas moins de 1 499 $, soit 1 495 €. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique et le Moyen-Orient font partie des territoires concernés par l'offre.