Resident Evil Village Gold Edition annoncé en vidéo, on pourra jouer à la 3e personne, toutes les infos

Resident Evil Village : Gold Edition disposera aussi d'un mode "Mercenaires" plus étoffé, avec notamment l'arrivée de Chris Redfield, de Lady Dimitrescu et de Karl Heisenberg, et l'ajout de niveaux inédits.







Enfin, une extension consacrée à Rose - la fille d'Ethan et de Mia Winters - sera également incluse. Baptisée "Les ombres de Rose", elle se déroulera après les événements de l'aventure principale. Rongée par les pouvoirs dont elle a hérité, elle décide d'entrer dans la conscience du Mégamycète. Elle pénétrera alors dans une dimension inconnue où elle croisera une fille qui lui ressemble étrangement. Elle sera guidée par un certain Michael qui est capable de l'aider à se débarrasser de ses pouvoirs. Précisons que le DLC se jouera à la troisième personne, et qu'en plus des créatures, Rose devra aussi se méfier du monde qui l'entoure, ce dernier pouvant devenir son plus grand ennemi.







La sortie de Resident Evil Village : Gold Edition est fixée au 28 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia et PC. Naturellement, chacune des composantes décrites plus haut sera disponible séparément à partir de la même date via le pack "Extension Winters". Une dernière chose : n'oublions pas que Resident Evil Village sera prochainement compatible avec le PlayStation VR 2.



























































Le Capcom Showcase qui vient de s'achever a été l'occasion de faire connaissance avec la Gold Edition de Resident Evil Village. Tout d'abord, cette dernière permettra de (re)faire la campagne principale à la troisième personne, un mode manifestement réclamé par la communauté. Du coup, les développeurs ont intégré tout un tas de nouvelles animations par rapport à la vue subjective, histoire d'inciter les adeptes de la première heure à terminer une nouvelle fois le jeu.