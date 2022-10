Resident Evil 4 Remake : Capcom donne rendez-vous cette semaine, il y aura certainement du gameplay

Attendu pour le 24 mars 2023, Resident Evil 4 Remake va faire l'objet d'un Resident Evil Showcase dans la nuit du jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre à minuit. C'est en effet ce que Capcom annonce par le biais de Twitter, en précisant que l'événement mettra aussi en avant Resident Evil Village : Gold Edition. Même si les développeurs ont déjà dévoilé du gameplay en juin dernier , c'était assez furtif. Cette fois-ci, on devrait avoir droit à une véritable séquence où Leon. S Kennedy affrontera sans doute quelques Ganados, et pourquoi pas le mythique Chainsaw Man. À noter que l'éditeur a également prévu de faire le point sur la version PS4.Pour ce qui est de Resident Evil Village : Gold Edition, on rappelle qu'il contiendra surtout l'extension Winters. Cette dernière permettra de refaire l'aventure principale à la 3e personne, d'incarner des nouveaux personnages dans le mode "Mercenaires" (Chris Redfield, Lady Dimitrescu et Karl Heisenberg), et de se glisser dans la peau de Rose Winters (la fille d'Ethan et de Mia) dans la campagne additionnelle "Les ombres de Rose" dont nous vous avons parlé il y a peu . Resident Evil Village : Gold Edition sortira le 28 octobre.