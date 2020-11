Resident Evil Village : du gameplay inédit sur PS5 avec la joueuse de tennis Naomi Osaka

" Avant le COVID, j'ai dit que le jeu serait cross-gen, et que l'objectif était de le sortir en janvier 2021 , avait-il tweeté. Désormais, je peux le confirmer à 100% : le jeu sera bel et bien cross-gen. Une annonce sera bientôt faite, et une sortie pendant le premier semestre 2021 est toujours d'actualité."







Il faut bien admettre que tout miser sur les nouvelles consoles serait un mauvais calcul, d'un point de vue financiers surtout. Et ce, même si Resident Evil Village se veut ambitieux sur le plan technique. Aesthetic Gamer - qui est particulièrement bien renseigné sur les projets Capcom - affirmait déjà que la maison souhaitait changer son fusil d'épaule.Avant le COVID, j'ai dit que le jeu serait cross-gen, et que l'objectif était de le sortir en janvier 2021Désormais, je peux le confirmer à 100% : le jeu sera bel et bien cross-gen. Une annonce sera bientôt faite, et une sortie pendant le premier semestre 2021 est toujours d'actualité."

Quand on attend outrageusement la sortie d'un jeu tel que Resident Evil Village, tous les moyens sont bons pour calmer notre patience. Voilà pourquoi on attire votre attention sur la nouvelle vidéo promotionnelle consacrée à la PS5 que Sony Interactive Entertainment propose de découvrir. On y voit la joueuse de tennis Naomi Osaka - qui a remporté l'US Open 2020 - se familiariser avec la DualSense, et essayer également quelques jeux prévus sur la console. Il y a Spider-Man : Miles Morales bien évidemment, mais aussi et surtout le survival horror de Capcom.Au total, on a droit à 33 secondes de gameplay inédit qui, forcément, vont intéresser les puristes de la saga. On rappelle que si Resident Evil Village a été officialisé sur les consoles next-gen et PC, il n'est pas impossible que la Xbox One et la PS4 y aient également droit. C'est en tout cas ce que les développeurs ont laissé entendre lors d'une présentation du jeu au Tokyo Game Show 2020, sans faire la moindre promesse pour l'instant.Trois jours plus tôt, l'insider